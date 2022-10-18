رئيس تجارية الجيزة: الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لعمليات النقل واللوجستيات والشحن

الاقتصاد
النائب عادل ناصر
النائب عادل ناصر

 

أكد النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة  ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية والاتحاد العام  يدعمون الدولة فى العمل على زيادة قيمة التصدير ليصل إلى 100 مليار دولار مضيفا  إنه يجب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول والمنظمات الاقتصادية للاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة وخاصة الأسواق الافريقية وذلك فى سبيل  تحقيق الطفرة التصديرية التى يطمح لها السيد الرئيس  عبد الفتاح السيسى لتحقيق صادرات بقيمة ١٠٠ مليار دولار حيث شهدت الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 زيادة كبيرة  مقارنة بذات الفترة من العام السابق وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها العالم وهو ما يمثل نجاحًا بزيادة الصادرات المصرية والتوسع في الوصول إلى الأسواق الدولية.

وأشاد رئيس تجارية الجيزة  بحرص السيد الرئيس على دعم قطاعى الصناعة والصادرات والتوجيه بتوفير التيسيرات المتاحة للمصدرين من تسهيلات فى عمليات النقل وإقامة المخازن والعمليات اللوجستية بالإضافة إلى دراسة الأسواق المستهدفة واحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية  وخاصة السوق الأفريقي والعربى

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