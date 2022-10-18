ننشر خطوات الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل ببوابة مصر الرقمية

منذ فترة قريبة، استحدثت بوابة مصر الرقمية حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، ومنها "تسجيل أسرة تأمينية جديدة" أو الاشتراك في خدمة التأمين الصحي الشامل، الذي يتيح للأسرة الحصول على عدد من الخدمات الطبية مثل الأمراض البصرية، والسمع والأسنان، والتغذية، والأورام وغيرها من الخدمات، ويتطلب الحصول على تلك الخدمة التسجيل في البوابة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل في بوابة مصر الرقمية، وهي على النحو التالي:-

الاشتراك في خدمات التأمين الصحي الشامل 2022

يتيح موقع بوابة مصر الرقمية خدمة تسجيل "أسر تأمينية جديدة" من خلال خطوات بسيطة، وهي كالاتي:

- قم بالدخول على كل "الخدمات الرقمية" واختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.

- الضغط على خدمة تسجيل أسرة تأمينية جديدة، واختيار بدء الخدمة.

- قم باتباع التعليمات وإدخال كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

مع العلم أن تلك الخدمة متاحة فقط لرب الأسرة، فلا يمكن للأبناء التسجيل بها على الإطلاق.

طريقة التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية 2022

كما تقدم أيضا بوابة مصر الرقمية عددًا كبيرًا من الخدمات الحكومية في قطاعات مختلفة أبرزها "التموين، السجل المدني التوثيق والشهر العقاري، وغيرها من الخدمات"، ويعتبر التسجيل شرط أساسي بدونه لا يمكن استخدام تلك الخدمات، ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات الاتية:

- بعد الدخول على بوابة مصر الرقمية، قم باختيار "تسجيل مستخدم جديد» وستجدها أعلى يسار الصفحة، ويمكن الدخول بشكل مباشر (اضغط هنـــــــا).

- ستظهر صفح تبويب جديدة، تطلب إدخال البيانات الشخصية للمستخدم، ويجب تسجيلها من واقع بطاقة الرقم القومي، وتتضمن الاسم، الرقم القومي، رقم المصنع الاسم الأول من الوالدة.

- إدخال رقم الهاتف، بشرط أن يكون متاحًا، وسيقوم الموقع بإرسال كود على هذا الرقم.

- قم بإدخال الكود، وكتابة كلمة المرور لدخول الموقع، وتسجيل البريد الإلكتروني.

- أخيرًا سيطلب منك إدخال رقم التليفون المسجل وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

وبذلك يكون قد استطعت التسجيل في بوابة مصر الرقمية والاستفادة من الخدمات المتاحة بها.