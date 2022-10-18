تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري موسم 2023/2022

ازدادت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية، عن تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري في الموسم الكروي الجديد 2023/2022، وذلك من أجل مشاهدة جميع اللقاءات في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المقاهي.

وتنطلق اليوم صافرة البداية لمباريات ولقاءات الدوري المصري الموسم الجديد 2023/2022، وذلك بعد أقل من 8 أسابيع عن انتهاء بطولة دوري 2021-2022 والتي توّج بها الزمالك، إذ تبدأ مساء اليوم لقاءات الأسبوع الأول، ومن المقرر أن تعرض حصريا على شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، إذ أنها صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري الممتاز، ومباريات كأس مصر، وجميع لقاءات المنتخب الوطني.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري موسم 2023/2022، وهي على النحو التالي:-

تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري موسم 2023/2022

وسيتم نقل مباريات الدوري المصري الموسم الجديد 2023/2022، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، والتي يمكنكم تنزيلها من خلال الخطوات التالية:-

تردد قناة أون تايم سبورت1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11861.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10853.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الأول من الدوري المصري، لقاء ساخن بين فريقي النادي الأهلي والإسماعيلي، وأيضا لقاء آخر بين بطل الدوري النادي الزمالك وفريق نادي سموحة.

وبداية من اليوم يشهد جدول الدوري العام اللقاء الأول في الموسم بين فريقي سيراميكا كليوباترا والمصري، ثم مباراة البنك الأهلي وفاركو، واخيرا لقاء أسوان والاتحاد السكندري.

أما بخصوص لقاءات غدا الأربعاء ويشهد لقاء الأهلي والإسماعيلي، ولقاء الزمالك وسموحة، وأخيرا إنبي فريق بيراميدز.

وعن لقاءات نهاية الاسبوع يوم الخميس المقبل، فيشهد لقاء المقاولون العرب وغزل المحلة، وحرس الحدود وفيوتشر، وأخيرا مباراة الداخلية وطلائع الجيش.

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