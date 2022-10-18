عاجل.. الأهلي يفوز على مضر السعودي في مونديال اليد " سوبر جلوب" بنتيجة (30/36)

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على نظيره مضر السعودي، بنتيجة 36 - 30، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة اليد سوبر جلوب والتي تستضيفها السعودية.



ونجح النادي الأهلي في أن يحسم الشوط الأول لصالحه أمام مضر السعودي بنتيجة 18 - 17.

ورغم إنهاء النادي الأهلي الشوط الأول متقدمًا، tإن بداية الفريق الأحمر لم تكن جيدة أمام فريق مضر السعودي.



وتمكن النادي الأهلي من الحفاظ على التقدم، طوال الفترة المتبقية أمام مضر السعودي لينتهي الشوط الأول بنتيجة 18 - 17 لصالح الأحمر.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، واصل النادي الأهلي تفوقه أمام مضر السعودي، ووسّع الفارق وسط تراجع شديد من جانب الفريق السعودي. ووسّع النادي الأهلي إلى 7 أهداف في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وحصل أحمد عادل لاعب النادي الأهلي، على البطاقة الحمراء، بعد التدخل العنيف على لاعب فريق مضر السعودي على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

وقلص الفريق السعودي مع النادي الأهلي، إلى 5 أهداف في الدقيقة 55، لكن عاد النادي الأهلي إلى صحوته من جديد.

وحصل لاعب الأهلي أحمد خيري، على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام مضر السعودي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية في بطولة سوبر جلوب والتي تضم بجواره مضر وبنفيكا البرتغالي.