إجراء أكثر من 39 ألف جلسة غسيل كلوى شهريا لنحو 3000 مريض

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بإنجازات إدارة الكلى برئاسة الدكتور أحمد البيلى خلال الثلاث الأشهر الأخيرة من العام الجاري، التى تضمنت عددًا من الأنشطة لدعم وتطوير وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات في مدن ومراكز المحافظة.



يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية شاملة وتقديمها لجميع المواطنين بطريقة سهلة وميسرة، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتوفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية.



وكشف مكين أن قائمة الجهود والإنجازات التي تم تنفيذها من قبل الإدارة تضمنت توفير خدمة الغسيل الكلوى البريتونى لأول مرة في الدقهلية بمستشفى منية النصر المركزى فضلًا عن تجهيز وحدة غسيل كلوى للأطفال بمستشفى منية النصر المركزى بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتوفير 30 ماكينة غسيل كلوى جديدة خلال 3أشهر بمختلف وحدات الكلى بالدقهلية بتكلفة 7 ملايين جنيه.



وكشف إجراء أكثر من 39 ألف جلسة غسيل كلوى شهريًا لعدد 3000 مريض، وتوفير خدمة غسيل كلى الطوارئ بمستشفى المنزلة المركزى وتجهيز عناية مركزة لعلاج أمراض الكلى، وتوفير خدمة غسيل كلى الطوارئ بمستشفى حميات المنصورة، وبدء أعمال وحدة الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى السنبلاوين المركزى بتكلفة 10 ملايين جنيه.

بدوره أكد الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى حرص مديرية الصحة، وفقًا لتعليمات الدكتور شريف مكين، على التوسع في إنشاء وحدات الغسيل الكلوى لتأمين جودة الرعاية وتحقيق مستوى عالٍ من الاهتمام بالمرضى وخاصة مرضى الغسيل الكلوى.