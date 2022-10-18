السويت شيرت بـ190 جنيها.. أسعار الملابس الشتوية 2022 عبر مواقع التسوق الإلكترونية

أسعار الملابس الشتوية 2022، تعتبر أحد أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، والتي يبحث عنها الكثيرون عبر مواقع التسوق الإلكترونية، وخاصةً المقبلين على شراء الملابس قبل دخول فصل الشتاء.

ومع اقتراب بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، تبدأ عمليات البحث عن أسعار الملابس الشتوية 2022 في مواقع التسوق الإلكترونية لشرائها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار الملابس الشتوية 2022 في مواقع التسوق الإلكترونية، وهي على النحو التالي:-

أسعار الملابس الشتوية 2022 في مواقع التسوق الإلكترونية

وجاءت أسعار الملابس الشتوية 2022 في مواقع التسوق الإلكترونية، كما يلي:

- قميص شتوي بأزرار كاملة وجيوب على الصدر بسعر يصل إلى 225 جنيها.

- قميص برقبة كلاسيكية شتوية سادة من اندورا - رويال بسعر يصل إلى 225 جنيها.

- فيست سادة بسوستة للجنسين من اندورا بسعر يصل إلى 259 جنيها.

- جاكت نسائي طويل بسعر يصل إلى 800 جنيه.

- معطف رجالي أسود بسعر يصل إلى 1000 جنيه.

- ترنج قطعتين شتوي حريمي - أسود بسعر يصل إلى 247 جنيها.

- تيشرت شتوي للنساء للمنزل بسعر يصل إلى 219 جنيها.

- كرديجان تريكو قصير بأزرار بلون أكريليك 96301 من ريفين بسعر يصل إلى 219 جنيها.

- سويت شيرت شتوي بغطاء للرأس مخيط ومزينة بالترتر بكلمة Super للبنات من اندورا بسعر يصل إلى 129 جنيها.

- ملابس نوم مريحة مصنوعة من الفرو للبنات من قاضي- بسعر يصل إلى 369 جنيها.

- سويت شيرت برقبة دائرية وأكمام طويلة من جروي بسعر يصل إلى 190 جنيها.

- بيجامة شتوي فرو بسعر يصل إلى 500 جنيه.

- قميص كاجوال للرجال بتصميم سادة بأزرار وأكمام طويلة من اندورا، اللون بسعر يصل إلى 225 جنيها.

- جاكيت دنيم رجالي أبيض Rabbit WR600W21 بسعر يصل إلى 780 جنيها.

- بنطلون نسائي شتوي بسعر يصل إلى 400 جنيه.

ويأتي ذلك وسط ترقب من قبل العديد من الأشخاص لقدوم تخفيضات نوفمبر التي تطرحها العديد من المحال والمولات التجارية على مختلف الملابس والأجهزة وغيرها في كل عام.