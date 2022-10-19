أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار التذبذب في سعر المعدن الأصفر وتراجع فى نهاية التعاملات أمس بشكل طفيف في البورصة الدولية.

أسعار الذهب في مصر:



سعر الذهب عيار ٢١: 1109 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1267.4 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 950.7 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 741.4جنيه

سعر جنيه ذهب 8872 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،654.90 للأونصة، بنسبة انخفاض 0.55%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،651.00 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1645.60 والمقاومة على USD1688.90.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.13% للمتاجرة به على USD112.05.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.73% لتتم المتاجرة به على USD18.58 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 1.82% لتتم المتاجرة به على USD3.35 للرطل.