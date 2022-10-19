يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر كورة لايف youtube

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر كورة لايف يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سموحة، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره سموحة في الجولة الأولى للبطولة.

txt

الكروان.. تعرف على معلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري


موعد مباراة الزمالك ضد سموحة
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، في أولى مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة


وتذاع أحداث مباراة الزمالك ونظيره سموحة، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.


حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.
خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد مصطفى " زيزو" - يوسف إبراهيم أوباما.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

الأكثر قراءة

عاجل.. توقعات بتسريع وتيرة خفض "الجنيه" لإتمام اتفاق الصندوق

عاجل.. تفاصيل عقد رعاية النادي الأهلي الجديد

3 قوانين جديدة.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات في مصر؟

عاجل - ميسي يكشف سبب عدم انتقاله إلى الزمالك

"خوف وقلة حيلة".. ميدو يوجه رسالة للتحيكم المصري

حمزة الجمل يوضح للإسماعيلي مفتاح الفوز على الأهلي

ليلة بكت فيها المنيا.. التفاصيل الكاملة وراء حادث مصرع أسرة بمعدية نيلية

عاجل.. كولر يصدم رباعي الأهلي بقرار ناري "بينهم صفقة جديدة"