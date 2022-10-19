يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر كورة لايف youtube

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر كورة لايف يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سموحة، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره سموحة في الجولة الأولى للبطولة.



موعد مباراة الزمالك ضد سموحة

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، في أولى مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة



وتذاع أحداث مباراة الزمالك ونظيره سموحة، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد مصطفى " زيزو" - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.