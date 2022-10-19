أون سبورت zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت بث مباشر اليوم لايف

أون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت بث مباشر اليوم لايف يبحث جماهير وعشاق كرة القدم المصرية، وخاصة محبي نادي الزمالك، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفارس الأبيض وسموحة في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره سموحة في الجولة الأولى للبطولة.

معلق مباراة الزمالك ضد سموحة

ومن جانبها أسندت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، مهمة التعليق الصوتي لمباراة الزمالك ضد نظيره سموحة، في أولى مباريات الفريقين بالموسم الجديد للدوري، إلى المعلق الشهير معشوق جماهير الأبيض "بلال أحمد علام".



ومن جانبه نشر بلال علام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بسم الله، نعود للدوري المصري بحول الله تعالى"



وتابع: "الأربعاء القادم في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة،ألتقيكم معلقًا وواصفًا للقاء حامل اللقب "الزمالك" في مواجهة سموحة في الأسبوع الأول من موسم ٢٢-٢٣ عبر شاشتكم أون تايم سبورت، مشاهدة ممتعه للجميع ".



موعد مباراة الزمالك ضد سموحة

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، في أولى مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتذاع أحداث مباراة الزمالك ونظيره سموحة، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500



