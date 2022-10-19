كورة ONLINE مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر yalla shoot

الفجر الرياضي
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مانشستر

كورة ONLINE مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر yalla shoot يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام نظيره فريق توتنهام، وذلك فى قمة منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الإنجليزى 2022/2023.


حيث يستضيف ملعب "الأولد ترافورد" معقل نادى مانشستر يونايتد، المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، وذلك يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، فى تمام الساعة 9.15 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10.15 مساءًا بتوقيت السعودية.


حيث يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم برصيد 16 نقطة، بينما يأتى فريق توتنهام فى المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

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تردد القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام فى الدورى الإنجليزى


وسيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عبر قناة Bein Sports Premium 1.


ومن المتوقع أن يبدأ نادى مانشستر يونايتد بالتشكيل كالتالى:-
حراسة المرمى: دافيد دي خيا
خط الدفاع: لوك شاو - مارتينيز - رفاييل فاران - دييجو دالوت
خط الوسط: إيريكسن - مكتومناي - برونو فيرناديز
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - مارسيال - أنتوني.


وقاد البرتغالى كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام بنتيجة 3/2، حيث سجل "هاتريك" فى آخر مواجهة بين الفريقين بالدورى الإنجليزى.
 

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