يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء kora live

رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء يستضيف نادى مانشستر يونايتد نظيره نادى توتنهام فى قمة منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الإنجليزى 2022/2023، وذلك على ملعب "الأولد ترافورد" معقل نادى مانشستر يونايتد.



وتنطلق المباراة يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، فى تمام الساعة 9.15 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10.15 مساءًا بتوقيت السعودية.



وكان فريق توتنهام قد حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام فريق إيفرتون بهدفين دون رد، أما نادى مانشستر يونايتد فقد تعادل سلبيًا فى الجولة الماضية أمام فريق نيوكاسل يونايتد.



ومن المتوقع أن يبدأ نادى توتنهام بالتشكيل كالتالى:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - كليمون لونجليه

خط الوسط: مات دوهيرتي - بيير إيميل هويبيرج - إيف بيسوما - رودريجو بنتانكور - إيفان بيريشيتش

خط الهجوم: هاري كين - سون هيونج مين.



ويحتل نادى توتنهام المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نادى مانشستر يونايتد فى المركز الخامس برصيد 16 نقطة.



يستعد نادى مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادى توتنهام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الإنجليزى 2022/2023.



وتنطلق المباراة يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 فى تمام الساعة 9.15 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10.15 بتوقيت السعودية، وذلك على أرضية ملعب "الأولد ترافورد" معقل نادى مانشستر يونايتد.



وتمتلك مجموعة قنوات Bein Sports القطرية حقوق البث الفضائى للدوري الإنجليزى "البريميرليج" منذ عدة سنوات، وذلك فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.



وستتمكن الجماهير من متابعة قمة الجولة الثانية عشرة من الدورى الإنجليزى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".



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