يلا كورة AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الاربعاء يلا شوت بث مباشر الاهلي NOW

يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الاربعاء يلا شوت بث مباشر الاهلي يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي اليوم الأربعاء في الدوري المصري على ستاد برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.



ويسعى المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الفوز في أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز أمام نظيره الإسماعيلي.



وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.



تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي - أكرم توفيق-علي معلول-محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أليو ديانج، طاهر محمد طاهر-حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف- برونو سافيو.

