يلا كورة AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الاربعاء يلا شوت بث مباشر الاهلي NOW

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الاربعاء يلا شوت بث مباشر الاهلي يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي اليوم الأربعاء في الدوري المصري على ستاد برج العرب.
وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

txt

حمزة الجمل يوضح للإسماعيلي مفتاح الفوز على الأهلي


ويسعى المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الفوز في أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز أمام نظيره الإسماعيلي.


وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.


تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي
ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من:-
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي - أكرم توفيق-علي معلول-محمد عبد المنعم.
خط الوسط: أليو ديانج، طاهر محمد طاهر-حمدي فتحي.
خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف- برونو سافيو.
 

الأكثر قراءة

عاجل.. توقعات بتسريع وتيرة خفض "الجنيه" لإتمام اتفاق الصندوق

عاجل.. تفاصيل عقد رعاية النادي الأهلي الجديد

3 قوانين جديدة.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات في مصر؟

عاجل - ميسي يكشف سبب عدم انتقاله إلى الزمالك

"خوف وقلة حيلة".. ميدو يوجه رسالة للتحيكم المصري

حمزة الجمل يوضح للإسماعيلي مفتاح الفوز على الأهلي

ليلة بكت فيها المنيا.. التفاصيل الكاملة وراء حادث مصرع أسرة بمعدية نيلية

عاجل.. كولر يصدم رباعي الأهلي بقرار ناري "بينهم صفقة جديدة"