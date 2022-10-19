كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي يلا شوت ahly بث مباشر on sport أتش دي

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي يلا شوت بث مباشر أتش دي يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة اليوم الأربعاء أمام نظيره فريق الإسماعيلي.



موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

ويواجه النادي الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتنطلق المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد برج العرب.

وأسندت شبكة قنوات أون تايم سبورت مهمة التعليق على مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي إلى المعلق محمد الكواليني.





تردد قناة أون تايم سبورت

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.



وإليكم تردد قناة أون تايم سبورت:-

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5





