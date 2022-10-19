كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي يلا شوت ahly بث مباشر on sport أتش دي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي يلا شوت بث مباشر أتش دي يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة اليوم الأربعاء أمام نظيره فريق الإسماعيلي.


موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي
ويواجه النادي الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتنطلق المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد برج العرب.

 

وأسندت شبكة قنوات أون تايم سبورت مهمة التعليق على مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي إلى المعلق محمد الكواليني.
 

txt

يلا كورة AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم الاربعاء يلا شوت بث مباشر الاهلي NOW


تردد قناة أون تايم سبورت
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق الإسماعيلي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.


وإليكم تردد قناة أون تايم سبورت:-
التردد: 11861
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي
معامل تصحيح الخطأ: 6/5



 

الأكثر قراءة

عاجل.. توقعات بتسريع وتيرة خفض "الجنيه" لإتمام اتفاق الصندوق

عاجل.. تفاصيل عقد رعاية النادي الأهلي الجديد

3 قوانين جديدة.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات في مصر؟

عاجل - ميسي يكشف سبب عدم انتقاله إلى الزمالك

"خوف وقلة حيلة".. ميدو يوجه رسالة للتحيكم المصري

حمزة الجمل يوضح للإسماعيلي مفتاح الفوز على الأهلي

ليلة بكت فيها المنيا.. التفاصيل الكاملة وراء حادث مصرع أسرة بمعدية نيلية

عاجل.. كولر يصدم رباعي الأهلي بقرار ناري "بينهم صفقة جديدة"