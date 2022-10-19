أسعار الذهب تستقر بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعات

افتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الاربعاء 19 أكتوبر 2022، على استقرار، بعدما سجل خسائر بقيمة تراوحت بين 2 إلى 3 جنيه في التعاملات المسائية.

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاربعاء 19 أكتوبر 2022:

سجل سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم الاربعاء 19 أكتوبر 2022، نحو 1268 جنيه للجرام.

سجل سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم الاربعاء 19 أكتوبر 2022، نحو 1162 جنيه للجرام.

سجل سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم الاربعاء 19 أكتوبر 2022، نحو 1110جنيه للجرام.

سجل سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم الاربعاء 19 أكتوبر 2022، نحو 951 جنيه للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاربعاء 19 أكتوبر 2022، نحو 8880 جنيه للجرام.

أسعار الذهب عالميا:

تراجع الذهب يوم الأربعاء مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1650.02 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار.