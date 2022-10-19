السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس (صور وتفاصيل)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

ويعتبر مصنع الرمال السوداء، اضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

معلومات عن الرمال السوداء



تُعدُّ الرمال السوداء أحد الكنوز والثروات التى قررت مصر استغلالها والاستفادة منها، وتطويعها لخدمة الاقتصاد القومي وتتواجد في المنطقة الشاطئية بين رشيد ودمياط.

الرمال السوداء، هى رمال شاطئية ثقيلة سوداء اللون، تترسب عند مصبات الأنهار وتحتوى على نسبة من المعادن الاقتصادية (إلمنيت – زيركون – جارنت – روتايل – ماجنتيت)، بالإضافة إلى المونازيت الذى يحتوى على المواد المشعة وبالتالى فهى غير صديقة للبيئة، وتكونت الرمال السوداء من الترسيبات والتآكلات الصخرية، والأمواجهى أهم العوامل المسببة للترسيبات، والترسيبات المعدنية سببها الرئيسى هو تآكل الصخور الشاطئية.

وتتحرك الترسيبات من فم النهر لتكون معادن رملية وصخرية على الشواطئ وإذا كانت التأثيرات الموجية شديدة تحركت الترسيبات بطول الشواطئ بدلا من الانحسار فى الدلتا فقط.

ونظرًا للقيمة الاقتصادية للرمال السوداء وحرص الدولة على الحفاظ على ثرواتها التعدينية، أجرت هيئة المواد النووية دراسة استكشافية شاملة لمناطق تواجد الرمال السوداء على طول ساحلى البحرين المتوسط والأحمر.

وأعدت شركة مينرال ميتنولوجى الأسترالية، دراسة جدوى بشأن استغلال وتعدين الرمال السوداء بمنطقة البرلس، وخلصت الدراسة إلى أن المشروع ذو جدوى افتصادية عالية جاذبة للاستثمار.

وأهم المعادن المستخلصة من الرمال السوداء،هى الإلمانيت، الزيركون،الجارنت، الروتايل، المونازيت، الماجنتايت.



ومن أهم استخدامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء: الإلمنيت،، الطاقة الإنتاجية المتوقعة ٢٩٨٠٠٠ طن فى العام، ويساهم فى إنتاج التيتانيوم الإسفنجى وفلز التيتانيوم وسبائكه، وثانى أكسيد التيتانيوم (البويات، البلاستيك،الورق، الجلود ).

الزيركون، ٢٥٠٠٠ طن فى العام ويستخدم فى السيراميك، الأدوات الصحية والزجاج، تبطين الأفران، صناعة الحراريات.

الجارنت، ١٢٠٠٠ طن فى العام، ويستخدم فى صناعة الحديد الإسفنجى، تغليف أنابيب البترول، الخرسانات الثقيلة.

الروتايل، ١١٠٠٠ طن فى العام، يستخدم فى صناعة فلز التيتانيوم، الأصباغ، البويات،الورق والمواد الغذائية،أسياخ المونازيت، ١٤٥ طنا فى العام، ويستخدم فى إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة فى الصناعات عالية التقنية ومصدر ثانوى للحصول على المعادن المشعة (الثوريوم واليورانيوم).

افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس

افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس

افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس

افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس

افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس

افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس

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