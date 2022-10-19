وزير قطاع الأعمال العام: ضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج

في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، اجتمع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع الأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج، بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وتابع الوزير، خلال الاجتماع الذي حضره قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة Egyptian Cotton Hub (ECH) التابعة للشركة القابضة، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج، وخطط التسويق والبيع لمنتجات الشركات من الغزول والأقمشة وكذلك المنتجات النهائية.

واستعرض المهندس محمود عصمت، احتياجات شركات الغزل من القطاعين العام والخاص من الأقطان، وكذلك قيام الشركات التابعة بتوفير مدخلات من الغزول والأقمشة بجودة عالية لمصانع الملابس الجاهزة من القطاع الخاص، وموقف تجهيز وتشغيل المحالج المطورة وطاقتها الإنتاجية، ونظافة الأقطان المحلوجة وخلوها تمامًا من الملوثات والشوائب.

ووجه الوزير بضرورة تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج، وما يترتب عليه من زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه يجري إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني، وتطوير مبيعات أسواق التصدير، وتنشيط عمليات البيع لتجار الجملة وإضافة عملاء جدد، إلى جانب زيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع.