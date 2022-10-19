التموين: بدء تسليم الدقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو ومصانع المكرونة
وزارة التموين: بدء تسليم الدقيق لمصانع المكرونة التي تقدمت بعد التأكد من تعاقدها مع هيئة السلع التموينية لإنتاج مكرونة المنظومة التموينية.
وزارة التموين: عمليات تسليم الدقيق لمن تقدم ولمن يرغب لمدة شهر بسعر 10 الآلف جنية للطن سواء لإنتاج الخبز الحر أو الفينو أو لمصانع المكرونة المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية.
وزارة التموين: الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسليم الدقيق لمخابز انتاج الخبز الحر والفينو تأتي للتخفيف على المواطن.
تلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم مخابز إنتاج الخبز الحر والفينو الدقيق بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية طبقًا للأسعار المقررة وبسعر 10 الآلف جنيه للطن وأفاد التقرير الوارد من هيئة السلع التموينية إنه تم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التي تقدمت لهيئة السلع التموينية وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالكميات التي طلبوها بعد تقديم الاوراق.
وأفاد التقرير أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحى الهرم بالجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة لتسليمه إلى المخابز التى تقدمت لذلك، وفى المنوفية تم تسليم الاقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية بالإضافة إلى عدد من المطاحن التى تعمل فى انتاج الدقيق 72%.
كما تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من هيئة السلع التموينيه يفيد أيضا بان شركة شمال القاهرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد سلمت الكميات المطلوبة من الدقيق لمصنع النجمة لإنتاج المكرونة وشركة ايما باسطا وشركة يونى فيرت والطارق لإنتاج المكرونة للمنظومة التموينية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأن شكل أجوله الدقيق المخصصة لذلك هي باللون (الأصفر) وشدد الوزير على المديريات بضرورة تشديد الرقابة على مصانع المكرونة وكذلك المخابز للتأكد من التزامها بالاسعار وكذلك الموازين المقررة.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر توجيها وزاريا بتسليم الدقيق للمخابز االتى تنتج الخبز الحر والفينو بسعر 10 الاف جنيه للطن وكذلك مصانع المكرونة بعد تقديمها طلب بذلك لهيئة السلع التموينية أو بالمديرية التابع لها المخبز أو المصنع شرط ان يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع التموينية لانتاجها للمنظومة التموينية وذلك لمدة شهر.