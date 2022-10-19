التموين: بدء تسليم الدقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو ومصانع المكرونة

وزارة التموين: بدء تسليم الدقيق لمصانع المكرونة التي تقدمت بعد التأكد ‏من تعاقدها مع هيئة السلع التموينية لإنتاج مكرونة المنظومة التموينية.‏



وزارة التموين: عمليات تسليم الدقيق لمن تقدم ولمن يرغب لمدة شهر ‏بسعر 10 الآلف جنية للطن سواء لإنتاج الخبز الحر أو الفينو أو لمصانع ‏المكرونة المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية.

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وزارة التموين: الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسليم الدقيق لمخابز انتاج ‏الخبز الحر والفينو تأتي للتخفيف على المواطن.‏



تلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم مخابز إنتاج الخبز الحر ‏والفينو الدقيق بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية طبقًا للأسعار المقررة وبسعر 10 الآلف جنيه للطن وأفاد التقرير الوارد من هيئة السلع ‏التموينية إنه تم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التي ‏تقدمت لهيئة السلع التموينية وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالكميات التي طلبوها بعد تقديم الاوراق.

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وأفاد التقرير أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحى الهرم ‏بالجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة لتسليمه إلى المخابز التى تقدمت ‏لذلك، وفى المنوفية تم تسليم الاقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع ‏شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية ‏بالإضافة إلى عدد من المطاحن التى تعمل فى انتاج الدقيق 72%.



كما تلقى ‏ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرًا من هيئة السلع التموينيه يفيد أيضا بان شركة شمال القاهرة التابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد سلمت الكميات المطلوبة من الدقيق ‏لمصنع النجمة لإنتاج المكرونة وشركة ايما باسطا وشركة يونى فيرت ‏والطارق لإنتاج المكرونة للمنظومة التموينية.‏



وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال ‏بأن شكل أجوله الدقيق المخصصة لذلك هي باللون (الأصفر) وشدد الوزير على المديريات بضرورة تشديد الرقابة على مصانع المكرونة وكذلك ‏المخابز للتأكد من التزامها بالاسعار وكذلك الموازين المقررة.



يذكر أن وزير التموين والتجارة ‏الداخلية كان قد أصدر توجيها وزاريا بتسليم الدقيق للمخابز االتى تنتج الخبز ‏الحر والفينو بسعر 10 الاف جنيه للطن وكذلك مصانع المكرونة بعد ‏تقديمها طلب بذلك لهيئة السلع التموينية أو بالمديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع شرط ان يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لانتاجها للمنظومة التموينية وذلك لمدة شهر.

