الرمال السوداء.. تعرف على أهم الاستخدامات والمعدان المستخلصة منها

نقدم لكم في السطور التالية أهم الاستخدامات للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، المشروع القومي الضخم الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء.

ما هي العناصر المستخلصة من الرمال السوداء؟

العنصر الأول هو "الإلمنيت" ويستخدم في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي وفلز التيتانيوم وسبائكه إضافة إلى معدات ثقيلة، وثاني أكسيد التيتانيوم (البويات، البلاستيك، الورق، الجلود).

والثاني هو معدن "الزيركون" الذي يستخدم في صناعة السيراميك، الأدوات الصحية والزجاج، تبطين الأفران، قلوب المفاعلات النووية، صناعة الحراريات.

والثالث هو "الجارنت" ويستخدم فى صناعة أحجار التجليخ، تلميع الأسطح المعدنية، أوراق الصنفرة، فلاتر المياه.

العنصر الرابع هو "الماجنيتيت" ويدخل في صناعة الحديد الإسفنجى، تغليف أنابيب البترول، الخرسانات الثقيلة.

أما العنصر الخامس المستخرج من الرمال السوداء فهو "الروتايل" ويدخل في صناعة فلز التيتانيوم، الأصباغ، البويات، الورق والمواد الغذائية، أسياخ اللحام.

والسادس هو "المونازنت" ويدخل في إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة فى الصناعات عالية التقنية ومصدر ثانوى للحصول على المعادن المشعة (الثوريوم واليورانيوم).

وانطلق مشروع الشركة المصرية للرمال السوداء كإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بدءا من قرار الانشاء بتاريخ 15 فبراير 2016 برأس مال مُصدر قدره (500) مليون جنيه وتم زيادته ليصبح 4 مليارات جنيه بنسب مشاركة 61% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 15% لهيئة المواد النووية، و12% لبنك الاستثمار القومي، و10% لمحافظة كفر الشيخ، و2% للشركة المصرية للثروة التعدينية.