برسالة مؤثرة.. وائل جسار يوجه رسالة دعم لشيرين عبدالوهاب

وجه النجم وائل جسار رسالة للنجمة شيرين عبدالوهاب،وذلك بنشر صورة له ولشيرين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وعلق “جسار” على الصورة قائلًا:" كل الحب والتقدير لمطربة مصر الأولى ألف سلامة عليكي وان شاء الله بترجعيلنا أقوى من قبل وتبهرينا بأحساسك وأغانيكي".

شيرين عبدالوهاب وأزمة شقيقها معها



نشر قبل ذلك أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعرضت لرباط صليبي بسبب وقوعها ولكن ظهرت أزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، حيث ظهرت بعد الكشف اعتداء شقيقها عليها بالضرب واحتجازها، لإجبارها على دخول المستشفى للعلاج

شيرين عبدالوهاب وأزمتها مع الإدمان

برر شقيق شيرين عبدالوهاب أسباب إجبار شيرين عبد الوهاب على دخول مصحة نفسية، أدلى شقيق الفنانة محمد عبد الوهاب، في مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أمس الأحد، بتصريحات صادمة.

ويقول شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها أدمنت المخدرات، وتقوم بتناولها مع طليقها حساب حبيب، في شقة قامت باستئجارها، تقوم بالالتقاء فيها مع طليقها.

بينما أكدت والدة شيرين عبد الوهاب، تصريحات شقيقها، قائلةً؛ "أنا اللي طلبت من ابني إنقاذ أخته، وطردت حسام حبيب من بيتي، الواد ده شر، وبنتي بقالها 3 أيام بتشرب هي وحسام حبيب، وطردتني أنا وأختها من البيت".

وكان قسم شرطة النزهة، تلقى بلاغا من محامى النجمة شيرين عبد الوهاب، يتهم فيه شقيقها بالاعتداء عليها واحتجازها، لإجبارها بدخول مستشفى للعلاج بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها حسام حبيب، وتم تحرير محضر.



وعلى الفور، أعلنت النيابة العامة أنها تحقق في البلاغ المقدم من وكيل شيرين عبد الوهاب، يفيد باعتداء شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لأحد مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها به عنوة، على إثر خلافات بينهما.

وجاءت أزمة شيرين عبد الوهاب مع شقيقها، بعد أيام من إعلان شيرين تصالحها مع طليقها، كاشفة فى بيان عن رد الفنان كل المتعلقات الخاصة بها وتسوية جميع الخلافات بينهما.

وبعد تداول أزمة شيرين عبد الوهاب، كشف محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة، أنها محجوزة في مصحة نفسية للعلاج، مضيفًا أنا ادَّعيت أن اختي محجوزة في مستشفى عظام وتعرَّضت لحادث من أجل إخفاء حقيقة دخولها إلى مستشفى أمراض نفسية حفاظًا على اسمها.

وتابع: "أختي تمر بظروف نفسية صعبة وسط عصابة تحوم حولها وهي السبب وراء ما يحدث لها من تخبط وأزمات أمام الناس وبيعملولوا لها أعمال وحاطين أبلكيشن تجسس على تليفونها".