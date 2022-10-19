ننشر طرق استخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة.. والأوراق المطلوبة

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المدن الجديدة
المدن الجديدة

يهتم عدد كبير من المواطنين بالشارع المصري، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة حول طرق استخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة والأوراق المطلوبة. 

وكشف دليل الخدمات العامة "بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية"، عن إجراءات وكيفية طلب استخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة، إذ أن البعض لا يعرف مكان الحصول على الخدمة والخطوات المتبعة كي يصبح العقد نهائي لمالك الوحدة أو الأرض. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كيفية استخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة والأوراق المطلوبة، وهي على النحو التالي:- 

طرق استخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة

- أولا: يجب التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- ثانيا: يجب التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة SMS.

- ثالثا: انتظار موعد المعاينة "يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة".

- رابعا: يتم تقديم باقي المستندات ودفع المستحقات.

- خامسا: استلام الخدمة "يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS".

شروط الحصول على طلب استخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة

وحددت البوابة عدة شروط للحصول على طلب استخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة، وهي:-

- حضور مالك الأرض أو وكيل عمل عنه. 

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة تعيق عملية التسجيل النهائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج عقد نهائي بالمدن الجديدة

ووضع "الخدمات الحكومية" عدد من المستندات يجب التقدم بها منها:.

- تقديم صورة محضر الاستلام.

تقديم بطاقة الشخصية سارية وآخر إيصال سداد.

- الجهة التي يتوجب على المواطن الذهاب إليها للحصول على الخدمة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ6 أكتوبر.

ربط المدن الجديدة بالمحافظات

وفي سياق منفصل كان قد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن توفير وتشغيل أتوبيسات جديدة، ضمن جهود تطوير منظومة النقل الجماعي، في مدن "العبور، و15 مايو، والنوبارية الجديدة، والشروق".

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