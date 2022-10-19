عاجل.. أول قرار من فيريرا بعد الفوز على سموحة في الجولة الأولى للدوري المصري

فيريرا
فيريرا

رفض المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبو القلعة البيضاء راحة من التدريبات الجماعية، غدًا الخميس، عقب تحقيق الفوز على سموحة في أولى مباريات  الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

 

أول قرار من فيريرا بعد الفوز على سموحة 


ونجح القلعة البيضاء، في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة، على حساب نظيره سموحة،اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.


وجاء هدفي الزمالك عن طريق عن طريق الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد كتيبة أبناء ميت عقبة، والمهاجم البنيني سامسون أكينيولا.


ويستأنف الفريق تدريباته مساء الغد بصورة طبيعية استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


-موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري


ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقبلة ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.


ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل، الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، على  ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافر بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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