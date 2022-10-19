حالة الطقس غدا الخميس 20/10/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن حالة الطقس غدا الخميس 20/10/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدا

ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس 20 أكتوبر من المتوقع أن تشهد تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ونوهت الأرصاد إلى أن حالة الطقس غدا على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ستشهد حالة طقس غائم جزئيا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 22

العاصمة الإدارية 28 - 22

6 أكتوبر 29 - 21

بنها 28 - 21

دمنهور 27 - 22

كفر الشيخ 27 - 21

المنصورة 28 - 22

دمياط 27 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 29 - 19

السويس 28 - 22

الزقازيق 28 - 21

شبين الكوم 28 - 22

طنطا 27 - 21.

شلاتين 33 - 24

الإسكندرية 26 - 19

العلمين الجديدة 26 - 20

وادي النطرون 28 - 21

مطروح 26 - 19

السلوم 25 - 17

سيوة 27 - 17

العريش 27 - 19

رفح 26 - 20

الطور 28 - 19

كاترين 24 - 12

رأس سدر 31 - 20

نخل 26 - 12

طابا 29 - 21

نويبع 31 - 22

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 33 - 23

الغردقة 31 - 22

مرسى علم 32 - 22

الفيوم 28 - 21

بني سويف 29 - 20

المنيا 29 - 18

أسيوط 30 - 16

سوهاج 31 - 18

قنا 35 - 21

الأقصر 34 - 20

أسوان 35 - 22

الوادي الجديد 32 - 17

أبو سمبل 35 - 22

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23

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