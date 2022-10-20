يلاشوت online لايف مشاهدة مباراة الترجي وبرشلونة اليوم الخميس 20-10-2022 ضمن مباريات الجولة الثانية لكلا الفريقين في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب.

تستضيف صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية مباراة اليوم بين الترجي الرياضي التونسي وبرشلونة الإسباني في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش، 12:30 ظهرًا بتوقيت تونس، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

شهدت الجولة الأولى فوز ساحق للعملاق الكتالوني، نادي برشلونة، على نادي مينيستروس المكسيكي بنتيجة 50-18.

مشاهدة مباراة الترجي وبرشلونة

وحاول الترجي تكرار نفس النتيجة، لكنه اكتفى بتسجيل 46 هدفًا، واستقبلت شباكه لـ 21 هدفًا من نادي مينيستروس، ليحافظ البرسا على الصدارة.

وسبق لنادي الترجي مواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية مرتين عامي 2014 و2017، خسرهما بنتيجتي 37-23 و42-24.

ويأمل الفائز بثنائية البطولة العربية للأندية ودوري أبطال إفريقيا لعام 2022 تحت قيادة مدربه المصري «باسم السبكي» في تحقيق نتيجة مفاجئة أمام العملاق الكتالوني والصعود إلى الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.