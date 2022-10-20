يلا شوت live بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي التونسي وبرشلونة الإسباني كورة اونلاين HD

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي التونسي وبرشلونة الإسباني كورة اونلاين فى لقاء اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر 2022، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب"، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 23 أكتوبر الجاري.

وحقق الترجي الرياضي التونسي فوزه الأول في بطولة العالم للأندية لكرة اليد المقامة حاليا في مدينة الدمام السعودية، وذلك على حساب فريق مينيستروس المكسيكي بنتيجة 46 مقابل 21.

بينما ستكون المباراة الثانية ليد الترجي ببطولة "السوبر غلوب 2022" اليوم الخميس 20 أكتوبر أمام برشلونة الإسباني، في مواجهة ستنطلق عند تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت تونس، الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتُقام البطولة في مدينة الدمام السعودية، وتنظمها السعودية للمرة الثالثة على التوالي عقب نسختي 2019 و2021.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب 2022"

المجموعة الأولى: ماغديبورغ الألماني، سيدني الأسترالي، الخليج السعودي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، بنفيكا البرتغالي، مضر السعودي.

المجموعة الثالثة: كيلسي البولندي، تاوباتي البرازيلي، الكويت الكويتي.

المجموعة الرابعة: برشلونة الإسباني، الترجي الرياضي التونسي، كلوب مينستروس المكسيكي.