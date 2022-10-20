يلا شوت on time بث مباشر مباراة الأهلي وبنفيكا البرتغالي كورة HD مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا لكرة اليد

يلا شوت on time بث مباشر مباراة الأهلي المصري وبنفيكا البرتغالي في سوبر جلوب لكرة اليد 2022، فاز مضر السعودي على بنفيكا أمس الأربعاء، ويواجه بنفيكا مساء اليوم الخميس 20 أكتوبر الأهلي المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا لكرة اليد

وكان الأهلي المصري قد فاز في أولى مبارياته أمام مضر السعودي بنتيجة (36-30) في المباراة الافتتاحية للبطولة، ويسعى الأهلي المصري في الحصول على اللقب والتأهل للجولة القادمة.

بث مباشر مباراة الأهلي وبنفيكا البرتغالي

يبحث الكثيرين من جماهير الأهلي المصري عن موعد مباراة الأهلي وبنفيكا في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والقنوات الناقلة لبطولة سوبر جلوب 2022، لذلك ننشر لكم عبر موجز الأنباء رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا بث مباشر في كأس العالم للأندية لكرة اليد ع القنوات الناقلة.



موعد مباراة الأهلي وبنفيكا في كأس العالم للأندية لكرة اليد

تنطلق مباراة الأهلي ضد بنفيكا في بطولة كأس العالم لكرة اليد سوبر جلوب 2022، مساء يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، وذلك في تمام الساعة 3:45 مساء بتوقيت مصر أي الساعة 4:45 مساء بتوقيت السعودية.



مباراة الأهلي وبنفيكا بث مباشر

سيتم بث مباراة الأهلي وبنفيكا على قناة أون تايم سبورت المصرية لذلك سنوافيكم برابط مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا بث مباشر قبل بداية المباراة بدقائق.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبنفيكا في كأس العالم لكرة اليد للأندية

قناة الشارقة الرياضية.

أون تايم سبورتس المصرية

السعودية الرياضية

SSC3 السعودية

البث المباشر عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد

