يلا شوت on time بث مباشر مباراة الأهلي وبنفيكا البرتغالي كورة HD مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا لكرة اليد

الفجر الرياضي
يد الأهلي
يد الأهلي

يلا شوت on time بث مباشر مباراة الأهلي المصري وبنفيكا البرتغالي في سوبر جلوب لكرة اليد 2022، فاز مضر السعودي على بنفيكا أمس الأربعاء، ويواجه بنفيكا مساء اليوم الخميس 20 أكتوبر الأهلي المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

 

مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا لكرة اليد

وكان الأهلي المصري قد فاز في أولى مبارياته أمام مضر السعودي بنتيجة (36-30) في المباراة الافتتاحية للبطولة، ويسعى الأهلي المصري في الحصول على اللقب والتأهل للجولة القادمة.

txt

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي وبنفيكا في كأس العالم لكرة اليد ON TIME SPORTS

بث مباشر مباراة الأهلي وبنفيكا البرتغالي

يبحث الكثيرين من جماهير الأهلي المصري عن موعد مباراة الأهلي وبنفيكا في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والقنوات الناقلة لبطولة سوبر جلوب 2022، لذلك ننشر لكم عبر موجز الأنباء رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا بث مباشر في كأس العالم للأندية لكرة اليد ع القنوات الناقلة.


موعد مباراة الأهلي وبنفيكا في كأس العالم للأندية لكرة اليد

تنطلق مباراة الأهلي ضد بنفيكا في بطولة كأس العالم لكرة اليد سوبر جلوب 2022، مساء يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، وذلك في تمام الساعة 3:45 مساء بتوقيت مصر أي الساعة 4:45 مساء بتوقيت السعودية.


مباراة الأهلي وبنفيكا بث مباشر
سيتم بث مباراة الأهلي وبنفيكا على قناة أون تايم سبورت المصرية لذلك سنوافيكم برابط مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا بث مباشر قبل بداية المباراة بدقائق.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبنفيكا في كأس العالم لكرة اليد للأندية
قناة الشارقة الرياضية.
أون تايم سبورتس المصرية
السعودية الرياضية
SSC3 السعودية
البث المباشر عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد
 

الأكثر قراءة

يلا شوت on time بث مباشر مباراة الأهلي وبنفيكا البرتغالي كورة HD مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا لكرة اليد

عاجل.. انقطاع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي al ahly vs al ismaily جودة عالية لايف رابط يلا شوت فوري yalla-shoot-fawr

عاجل.. بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي قبل مواجهة أسوان في الدوري المصري

يلا شوت الجديد kora on مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد كورة لايف بث مباشر liverpool

عاجل.. كولر ينفجر غضبا في وجه نجم الأهلي: "كم كنت مستهترا أمام الإسماعيلي"

بفرمان من كولر.. الأهلي يُمدد عقد أحد نجوم الفريق

يلا شوت Salah مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 19-10-2022 الدوري الانجليزي Liverpool هدف محمد صلاح الآن