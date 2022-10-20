كورة لايف TODAY مشاهدة مباراة الاهلي وبنفيكا بث مباشر يلا شوت AHLY

كورة لايف TODAY مشاهدة مباراة الاهلي وبنفيكا بث مباشر يلا شوت الذي سيتم لعبة غدًا الخميس 20 اكتوبر والذي يبحث عنه الكثير الان من خلال محركات البحث لمعرفة توقيت المباراة والقنوات الناقلة للعبة الاهلي ضد بنفيكا.



توقيت مباراة الاهلي وبنفيكا في كرة اليد كاس سوبر جلوب

تنطلق مباراة "الاهلي وبنفيكا" الخميس 20-10-2022 فى تمام الساعه 3:45 بتوقيت القاهرة، اما عن موعد انطلاق مباراة "الاهلي وبنفيكا" اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية ستنطلق المباراة فى تمام الساعة 4:45.



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبنفيكا بث مباشر

سيتم نقل مباراة الاهلي وبنفيكا، في كاس العالم للاندية لكرة اليد بث مباشر، علي شاشة السعودية الرياضية والكويت الرياضية، كما يمكن عزيزي الزائر مشاهدة المباراة من خلال، موقع شير مصر، دون تقطيع أو من خلال افضل طريقة لمشاهدة كرة القدم بث مباشر.



مشاهدة مباراة الأهلي وبنفيكا فى كأس العالم للأندية لكرة اليد اليوم

المباراة: الأهلي ضد بنفيكا

البطولة: بطولة العالم للأندية لكرة اليد

موعد المباراة: الخميس 20 أكتوبر 2022

القناة الناقلة: ON Time Sports 3 HD

الأهلي وبنفيكا مباشر

الساعة 3:45 بتوقيت مصر – الساعة 4:45 بتوقيت السعودية – الساعة 5:45 بتوقيت الامارات – الساعة 4:45 بتوقيت قطر – الساعة 2:45 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

بث مباشر الأهلي وبنفيكا بطولة العالم كرة يد اليوم

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