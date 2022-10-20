عاجل.. انقطاع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق، نظرًا لأعمال تغير محبس قطر 1000مم برافع الشيراتون.


وأوضح بيان صحفى، أن انقطاع المياه عن مناطق: "الشيراتون بالكامل – الملتقى العربى – الكلية الحربية – طريق السويس – الرقابة الإدارية – أرض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الإمداد والتموين – رابعة الاستثمارى – إسكان التوفيق – سيتى ستارز – الحى العاشر – المنطقة العاشرة – حى الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوى ومتفرعاته – مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا)"، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 -10-2022 الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المشار إليها، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

 

أخبار مصر

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