أمطار رعدية في مدن خليج السويس.. وتفاصيل جديدة حول طقس الساعات المقبلة

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ضمن الخدمة التي تقدمها للقراء والمتابعين الكرام توفر لكم بيان الارصاد الجوية بشكل يومي ومستمر لمتابعة تفاصيل الطقس على مدار اليوم، حيث يشهد الطقس اليوم انخفاض في درجات الحرارة ويسود طقس مستقر.

وعن المدن المطلة على خليج السويس فتشهد رياح وأمطاروتكون رعدية على فترات متقطعة على مدار اليوم حيث تساقطت الأمطار علي بعض مدن شمال ووسط الصعيد، بينما تحركت السحب لتصبح المدن المطلة علي خليج السويس يوجد بها أمطار رعدية.

أمطار رعدية في مدن خليج السويس

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، تبين أنه مع مرورالوقت تصبح سيناء تحت تأثير الأمطار والسحب الرعدية، وتستمر الأمطار خلال الساعات المقبلة.

انخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية في البيان، إنه يسود البلاد اليوم استمرار انخفاض في درجات الحرارة، ويكون هناك طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس مائل للبرودة في آخر الليل

وتوقعت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وتشهد سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر أمطار قد تكون رعدية، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد.

درجات الحرارة على مدار اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.