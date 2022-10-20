القوات البحرية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين

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القوات البحرية
القوات البحرية

تحتفل القوات البحرية بعيدها الخامس والخمسين الذى يوافق يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذى يعد أحد أعظم الإنتصارات للبحرية المصرية، حيث أكد الفريق أشرف ابراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق فى هذا اليوم  كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجـال قواتنا البحرية ومقدمة للإنتصار العظيم الذي تحقـق في السادس من أكتوبر 1973.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية بمناسبة الإحتفال بعيد القوات البحرية.

كما أشار إلى أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقـوات المسلحة لم تبخـل بـأى جهـد فـى دعـم وتطوير قواتنا البحرية، حيث تم دعم البنية التحتية بتطوير وتحديث القائم منها وإنشاء العديـد مـن القواعد البحرية والموانئ والأرصفة بما يتناسب مع المقاييس العالمية في المجال البحـرى ومطالب العمليات البحرية  بهدف العمل على كافة الاتجاهات الإستراتيجية في آن واحد وبقدرات قتالية عالية مما جعل القوات البحرية قادرة على تأمين مصالح الدولة المصرية وأمنها القومى.

واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتوجيه التهنئة للضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية بعيدهم المجيد، مقدمًا لهم الشكر على ما يبذلوه لوطنهم المفدى من جهد وعرق فى سبيل طمأنة شعب مصر العظيم بأن لديه قوات بحرية بها رجال أشداء أعينهم ساهرة تحرس فى سبل الله، مجددين العهد لله والوطن على الإستمرار فى بذل الجهد للحفاظ على ما نمتلكه من قدرات وأن نستمر فى تطويرها وتحديثها بما يضمن الإستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكلبف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مكتسباتها.

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