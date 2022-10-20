ميناء دمياط يستقبل 7 ألاف طن سكر و2500 طن زيت طعام

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة وغادرته 11 سفينة أخرى، في حين وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة منها السفينة (EMMAKRIS - A)، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، فإن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9108 أطنان، تشمل: 400 طن رخام و1585 طن رمل زجاجي و6838 طن أسمنت و285 طن بضاعة متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33873 طنا تشمل: 8279 طن قمح و8439 طن ذرة و1000 طن خردة و3671 طن حديد و820 طن خشب بياض و2164 طن ابلاكاش و7000 طن سكر و2500 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1198 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 581 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2491 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105 آلاف و196 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123 ألفا و70 طنا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2651 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا، و3 قطارات بعد أن تم تفريغ وشحن 75 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية والسادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3975 شاحنة.