مصطفى بكري: مصر متماسكة عمرها 7 آلاف سنة ولا أحد يستطيع هز الدولة (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحملة التي تشن على المملكة العربية السعودية، لا تهدف السعودية فقط، ولكن مصر والمنطقة العربية بالكامل، مشيرًا إلى أن المخطط الحالي يهدف لتفتيت وتجزئة المنطقة، وفي هذا الاطار هناك حملة في السعودية والعراق وسوريا.

الفيديوهات المفبركة ستزيد الفترة المقبلة

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الدولة المصرية مستهدفة، وفي هذا الإطار قد يتم نشر فيديوهات مزيفة لخلق واقع مزيف، معقبًا: "الفيديوهات المفبركة ستزيد الفترة المقبلة".

الشعب المصري يعي ويفهم حجم المؤامرة التي تحاك ضده

و لفت إلى أن الشعب المصري يعي ويفهم حجم المؤامرة التي تحاك ضده، معقبًا:" مصر الشعب والجيش والشرطة بلد متماسكة عمرها 7 آلاف عام، ولا أحد يستطيع هز الدولة المصرية"