يلا شوت Kora مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم تويتر يلا شوت Yalla Shoot

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الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال

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مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

تقوم قناة  beIN Sports HD 1  بنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أروخو، إريك جارسيا، ألبا، ديست.

خط الوسط: جافي، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، رافينها.

 

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وسيتم بث مباراة برشلونة ضد فياريال اليوم عبر شبكة قنوات بين سبورت وتحديدًا على قناة hd1.

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفي التاسعة بتوقيت مصر وفي الحادي عشر بتوقيت الامارات.

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ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد خسارته من غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.

 

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