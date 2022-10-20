البورصة السعودية تحقق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ يوليو

الاقتصاد
البورصة السعودية
البورصة السعودية

أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع يوم الخميس، لتحقق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ يوليو تموز بدعم من ارتفاع أسعار النفط على الرغم من أن سوق الأسهم القطرية سارت عكس الاتجاه وأغلقت على انخفاض.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من دولار واحد نتيجة شح الإمدادات وبسبب الأنباء التي أفادت بأن الصين تفكر في تقليل مدة الحجر الصحي للزوار الوافدين.

وصعد المؤشر السعودي 1.4 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.3 بالمئة وقفزة في سهم بنك الرياض  بنسبة 4.6 بالمئة.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق في (إكس.تي.بي مينا) "البورصة السعودية استأنفت انتعاشها بدعم من ارتفاع أسعار النفط... غير أن السوق قد تشهد بعض التصحيح للأسعار إذا بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض مرة أخرى".

وسجل المؤشر السعودي أكبر مكاسب أسبوعية له بلغت 4.7 بالمئة منذ يوليو تموز.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، ارتفع سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو  0.8 بالمئة بعدما أفاد تقرير لبلومبرج نيوز بأنها تمضي قدما في خطط طرح عام أولي لأعمالها التجارية في الطاقة بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل 2023.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة مع تحقيق سهم شركة اتصالات والمزيد (‭‭&e‬‬)‭‭ ‬‬المعروفة سابقا باسم اتصالات قفزة بنسبة ثلاثة بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة مدعوما بزيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني  1.2 بالمئة وقفزة بواقع 5.4 بالمئة في سهم شركة ديار للتطوير.

واستقر المؤشر القطري ثابتا دون تغيير.

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