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مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم في الدوري، مباراة برشلونة ضد فياريال ستكون نقطة فاصلة في تاريخ وعصر برشلونة، صراعه على لقب الدوري الاسباني مع مدربه تشافي، لأن الاسباني الصحافة، وخاصة الكتالوني، يتحدث عن احتمال طرد تشافي من تدريب برشلونة بعد الهزيمة من ريال مدريد في الدوري وخسارة الصدارة.

البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال بث مباشر

والبث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال، من المتوقع أن تكون المباراة بطابع جديد ومميز يجعلها مختلفة تمامًا عن المباريات الأخرى التي خاضها برشلونة، وهناك عدد من الهزائم والنتائج غير المرضية للفريق وجماهير برشلونة سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي سيعود لبرشلونة بخسارة المنافسة على جميع الألقاب وترك نفس الشيء. كالعام السابق دون أي لقب.

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال barcelona vs villreal بث مباشر كورة ستار ستريم live



وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفي التاسعة بتوقيت مصر وفي الحادي عشر بتوقيت الامارات.

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال barcelona vs villreal بث مباشر كورة ستار ستريم live

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد خسارته من غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.



مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم



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يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال barcelona vs villreal بث مباشر كورة ستار ستريم live

وسخرت وسائل إعلام عربية تهتم في الشان الرياضي الأسباني بتصريحات المدير الفني لتشافي وسط دعوات مختلفة لإقالته من منصبه وتعيين مدرب قادر على قيادة هذه الأسماء المميزة الموجودة في صفوف الفريق حاليا.

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واقترب برشلونة من الخروج من دوري أبطال أوروبا إثر النتائج الكارثية في دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني وانتر ميلان الإيطالي حيث بقيت آمال قليلة جدا وضئيلة من أجل البقاء إلى دور الإقصاء في الأشهر عقب المونديال.