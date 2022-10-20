المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة 150 نقطة

الاقتصاد
البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسية بمقدار 150 نقطة أساس إلى 10.5 بالمئة يوم الخميس، وهو خفض أكثر من المتوقع، ليستمر في دورة التيسير غير التقليدية بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى خفض الفائدة إلى ما دون العشرة بالمئة بحلول نهاية العام.

جاء الخفض في سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع بعد ارتفاع التضخم السنوي فوق 83 بالمئة في سبتمبر أيلول، بينما تتسابق البنوك المركزية عالميا في الاتجاه الآخر لتشديد السياسة.

وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.6150 مقابل الدولار بعد الإعلان. وخسرت الليرة 29 بالمئة من قيمتها هذا العام، فضلا عن انخفاض بنسبة 44 بالمئة في عام 2021.

كان 13 اقتصاديا من أصل 20 قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض البنك أسعار الفائدة إلى 11 بالمئة. 

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