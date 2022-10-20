"أوفيد" يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوزبكستان بـ 30 مليون دولار

قدَّم صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) قرضًا بقيمة 30 مليون دولار إلى بنك “Uzpromstroybank” في جمهورية أوزبكستان، لدعم الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعد من أهم المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي وتوظيف الأيدي العاملة في الجمهورية الواقعة بآسيا الوسطى.

وعبّر الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام أوفيد في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية (فيينا) عن سعادته بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوزبكستان، وتعزيز فرص حصولها على التمويل اللازم عبر التعاون مع بنك "Uzpromstroybank"، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وخلق فرص العمل في أوزبكستان.