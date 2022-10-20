تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 214 ألف طلب



تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة في أحدث أسبوع وبشكل غير متوقع، مما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية حتى رغم هدوء الطلب على العمالة وسط زيادة في أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الخميس 20 أكتوبر تشرين الأول إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر تشرين الأول.

وجرى تعديل البيانات الخاصة بالأسبوع السابق لتظهر عدد طلبات أقل بنحو ألفي طلب عما جرى إعلانه من قبل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب لأحدث أسبوع.

وقالت الحكومة هذا الشهر إن فرص العمل الجديدة تراجعت 1.1 مليون فرصة، في أكبر تراجع منذ أبريل نيسان 2020، مسجلة 10.1 مليون فرصة في آخر يوم في شهر أغسطس آب.

ولا يتوقع خبراء اقتصاد تسريح عمالة على نطاق واسع ويقولون إن الشركات تخشى التخلي عن موظفيها بعد صعوبات واجهتها في التوظيف في العام المنصرم بعد أن أجبرت جائحة كوفيد-19 الكثيرين على الخروج من سوق العمل لأسباب منها الأعراض الجانبية طويلة الأمد للفيروس.

وأظهر تقرير إعانات البطالة أن عدد من ظلوا يتلقونها بعد أول أسبوع، بما يعكس التوظيف، زاد 21 ألفا إلى 1.385 مليون في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.