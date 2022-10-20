ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المغرب 8.3% في سبتمبر

الاقتصاد
علم المغرب
علم المغرب


قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الخميس 20 أكتوبر تشرين الأول إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، مدفوعًا في الأساس بارتفاع أسعار الغذاء.

وزادت أسعار المواد الغذائية 14.7% بينما زاد تضخم السلع غير الغذائية 4.4%. وارتفع المؤشر 1% على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة الأسعار، بنسبة 7% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري.

ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 2% الشهر الماضي، مشيرًا إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار.

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