أرامكو السعودية تطلق برنامج "تليد" لتسريع وتيرة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة



أعلنت أرامكو السعودية عن إطلاق برنامج جديد باسم "تليد" يهدف إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.



ويهدف برنامج "تليد" إلى تحقيق نمو مستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات من خلال 20 مبادرة تقدم دعمًا في مجال بناء القدرات، ووضع الإستراتيجيات، والتدريب، والوصول إلى الأسواق، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتخطيط الأعمال.



كما يهدف البرنامج لتوفير التمويل والحلول المالية للمنشآت القائمة والجديدة من خلال 5 صناديق بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، وذلك برأس مال يتجاوز 3 مليارات ريال.



وستقوم هذه الصناديق بدعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات: الاستدامة، والرقمنة، والتصنيع، والخدمات الصناعية، والابتكار الاجتماعي.

هذا وتتعاون أرامكو السعودية مع مجموعة كبيرة من الجهات لتنفيذ مبادرات برنامج تليد، حيث وقعت الشركة 30 مذكرة تفاهم مع شركاء رائدين من القطاعين العام والخاص لبحث إمكانية تطوير منظومة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



وتنقسم المبادرات العشرين التي يقدمها برنامج تليد إلى ثلاث مجموعات:



- تركز المجموعة الأولى على تأهيل الكفاءات السعودية لتلبية احتياجات سوق العمل، بما في ذلك البرنامج الوطني للتدريب المهني المنتهي بالتوظيف، والبرنامج الوطني للأعمال الحرة والتي تعمل على تزويد القوى العاملة السعودية بالمهارات التي تحتاج لها المنشآت في مختلف أنحاء المملكة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير وظائف في العديد من القطاعات الجديدة أو الناشئة، بما في ذلك تصنيع الألواح الفولاذية، وصب وتشكيل المعادن، وأعمال الغوص البحري.

- تركز المجموعة الثانية على إيجاد فرص أعمال جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء مراكز متكاملة عالمية المستوى في تسع مدن بمختلف أنحاء المملكة تستهدف مجالات ذات فرص عالية، مثل: الزراعة، والحرف، والمطابخ السحابية. وتشمل المبادرات الأخرى إنشاء شركة وطنية للحرفيين لمواجهة التحديات التي يواجهها الحرفيون، ومبادرة خدمات مشتركة ذكية، وبرنامج وطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الكربون، ومبادرة تطوير المدن المستدامة، وخدمات سلسلة القيمة في الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، ومبادرة تطوير أعمال فحص جودة إنشاء المنازل، ومبادرة السوق الإلكترونية الصناعية.

- تركز المجموعة الثالثة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة وتعزيز منظومة الأعمال، ويشمل ذلك برنامج التميّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف لمساعدة هذه المنشآت في استدامة أعمالها وتنميتها، وقد التحقت 150 منشأة صغيرة ومتوسطة ببرنامج تليد بالتزامن مع تدشينه. ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في خدمة نحو 15 ألف منشأة سنويًا. وتشمل المبادرات الأخرى لـ "تليد" برنامج إرشاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تطوير القياديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنصة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية في مجال التجارة الإلكترونية، ومبادرة الحلول الرقمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الحلول اللوجستية المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجمعيات الإقليمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجوائز العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهاكاثون الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.