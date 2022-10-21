أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21-10-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات سوق الصاغة اليوم الجمعة، بعد أن تراجع سعر المعدن الأصفر لأدنى مستوي في 3 أسابيع في البورصة الدولية في تعاملات أمس.

أسعار الذهب الأن:

سعر الذهب عيار ٢١: 1110 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1268.5 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 951.5 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 740جنيه

سعر جنيه ذهب 8880 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،630.55 للأونصة وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.22%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،626.35 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1626.35 والمقاومة على USD1677.80.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.01% للمتاجرة به على USD112.87.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 1.09% لتتم المتاجرة به على USD18.56 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 2.30% لتتم المتاجرة به على USD3.39 للرطل.