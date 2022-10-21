ميدو عادل: الفن أعظم حاجة ربنا خلقها.. وبناتي مبيحبوش يتفرجوا عليا

ميدو عادل: الفن أعظم حاجة ربنا خلقها.. وأتمنى بناتي يبقوا فنانين

كشف الفنان ميدو عادل، عن رأيه في دخول ابنتيه الوسط الفني، مؤكدًا إنه يتمنى ذلك خاصة أنه ينتمي لـ عائلة فنية وترعرع على خشبة المسرح، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

وقال ميدو عادل: "الفن أعظم حاجة ربنا خلقها في الدنيا، أنا أبويا وأمي ممثلين مسرح، وأنا بمثل وفاطمة أختي من وأنا عندي 3 سنين، أنا اتعلمت أحبى على المسرح، وإخواتي بيمثلوا، ومراتي زميلتي من المعهد، وأتمنى بناتي يبقوا فنانين، إيه في الدنيا أحلى من الفن؟.

واستكمل حديثة قائلا: بناتي عندهم ميول للفن، ولكن أنا بحاول أخليهم يتعلموا ويلعبوا رياضة ويروحوا المسرح كل شهر، وهما يطلعوا اللي هما عايزينه.

ميدو عادل: بناتي لا يفضلون مشاهدة أعمالي

وتابع ميدو عادل، أن ابنتيه لا يفضلون مشاهدة أعماله لتأثرهم الشديد بالشخصية التي يجسدها، قائلًا: مبيحبوش يتفرجوا عليا كتير، بيخافوا لأنهم بيتأثروا جدًا، وعندي بنتي الكبيرة حياة بتتناقش كتير في أعمالي

كما تحدث ميدو عادل، عن الهجوم الذي تعرض له الفترة الماضية، بعد تصريحاته حول رفضه لمنظومة الزواج قائلًا: “أنا من فترة طلعت اتكلمت واتهاجمت وكان أول مرة في حياتي أتهاجم، وطلعوني تريند سيئ، وقالوا إني ندمان على جوازي ومراتي وولادي أنا عمري ما قُلت كده”.

رأي ميدو عادل في الزواج

وأضاف ميدو عادل: "أنا متجوز وبقول إني ضد الجواز، لأن الجواز مسؤولية كبيرة، إحنا كل جيل الثمانينات أتربى سيكولوجيًا غلط، قبلا ما تجوزني وأشيل بيت أنا محتاج إني أكون قد المسؤولية أصلًا ماديًا ومعنويًا، وإن يكون عندي أطفال أعرف أربيهم، طبعًا معنديش في الدنيا أجمل من ولادي فوق دماغي، بس عشان أجيب ولاد في المجتمع دلوقتي وأعرف أربيهم كويس لازم أكون شخص صالح وسوي، وكل ده مع ضغوط الشغل والحياة، فيها معاناة.

واختتم ميدو عادل، حديثه قائلًا: “أنا شايف إن اللي بيخسر في المعادلة دي هي الست، أنا مراتي مظلومة أكتر مني، هي اللي طالع عنيها مع الأولاد وجزء كبير من أحلامها بيموت علشان الأولاد”.