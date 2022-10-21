إدوارد لـ "الفجر الفني": أحمد الإبياري ملك المسرح.. وهذه تفاصيل أعمالي الجديدة

الفجر الفني
ادوارد
ادوارد

كشفت النجم إدوارد عن تجربة مشاركته في مسرحية “كازينو بديعة”، وعن الأعمال الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة القادمة.


وفي تصريح خص لـ "الفجر الفني" قال إدوار: "بدايتي كانت مع المسرح مع أحمد الإبياري، وأعمل معه منذ عام ٢٠١٠، فيوجد كمياء كبيرة بيني وبينه.

 

إدوارد: الإيياري ملك المسرح 

 

وامتدح الإبياري واصفًا إياه بـ "ملك المسرح"، كما أضاف قائلًا: أنا أعشق المسرح فعندما عرض أحمد الإبياري مسرحية (كازينو بديعة) وافقت على الفور.. فهي تحتوي على جميع العوامل الفنية التي ستسعد الجمهور".

 

 

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واستكمل إدوارد حديثه قائلًا: "المسرحية درامية وكوميدية وبها استعراضات، فهي وجبة دسمةومكتوبة بطريقة جميلة".


أعمال إدوارد المراقبة

 

وفي نهاية حديثه قال إدوارد: "أما عن أعمالي الجديدة  فأشارك في مسلسل " حضرة العمدة “ مع روبي، سيتم عرضه في رمضان ٢٠٢٣، والمسلسل جميل كثيرًا، وأجسد فيه شخصية جميلة، وحاليًا أقوم بعمل حفلات غنائية، أما عن الأغاني فأقوم بطرح شئ جديد في الصيف القادم ”

 

أحداث مسرحية "كازينو بديعة"

 

تدور أحداث مسلسل كازينو بديعة حول فترة الأربعينات في كافيه بديعة مصابني واستعراضات فنية  و هذا هو الذي كان يحدث في المجتمع المصري في هذه الفترة، المسرحية من إنتاج سي سينما برودكشنز.


يشارك في بطولة المسرحية الفنانة سمية الخشاب،الفنان أحمد فتحي،  الفنان إدوارد، الفنان علاء مرسي، الفنانة إنجي وجدان، الفنانة إيمي طلعت زكريا، طارق الأيباري، استعراضات عاطف عوض، موسيقى هيثم الخميسي، وديكور حازم شبل ومن إخراج طارق الإبياري.

 

بداية إدوارد الفنية


بدأ إدوارد حياته الفنية كمطرب مثل والده بدر فؤاد، وعازف جيتار في فرقة غناء غربية اسمها «جيبسي» ثم أنتج لنفسه عددا من الأغاني المصورة، قبل أن يلتقطه المخرج الكبير أسامة فوزي ويشركه في دور صغير بفيلمه «بحب السيما»، الذي حصد جوائز عدة وأشترك في بطولته «ليلي علوي» و«محمود حميدة» عام2004، وبعدها انطلق «ادوارد» في عالم السينما ليشارك في العديد من الأفلام، وشارك في العديد من الأعمال.

 

 

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