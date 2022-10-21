أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 21-10-2022

الاقتصاد
أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

ارتفعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات الأسبوع لتستقر ما بين  35 إلى 36 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 40 إلى 41 جنيها، وقد يختلف هذا السعر حسب كل منطقة.

أسعار الدواجن


سجلت أسعار الفراخ البيضاء 35 جنيهًا.

سجلت أسعار الفراخ الساسو 47 جنيهًا.

جاءت أسعار الفراخ البلدي 54 جنيهًا.

سجلت أسعار الفراخ الأمهات 23 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت 


سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 4.5-4.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم 4-4.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي 4-4.5 جنيه.

 

 

أسعار البيض 

وصل سعر البيض الأبيض من 72 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 77 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 75 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 85 جنيهًا والبيض البلدي بين 68 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 80 جنيهًا.

 

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