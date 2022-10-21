أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21-10-2022 في الأسواق

الاقتصاد
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم

 أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، حيث سجلت اللحوم الكندوز 160 - 195، بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 170 و200 جنيها، فيما سجل اللحم الجملى 120 و150 جنيه للكيلو.


وسجل سعر الكبدة بين 180 - 195 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 170 - 195 جنيها للكيلو، بينما سجل البيتلو سعر بين 160 و190 جنيهًا فى الكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

سعر لحوم الكندوز اليوم 180 جنيها إلى 200 جنيه.

سعر لحوم البتلو من 145 جنيها إلى 200 جنيه.

سعر الكندوز بمنافذ وزارة الزراعة 135 جنيها للحوم البلدية.

سعر اللحم المفروم من 160 إلى 180 جنيها.

سعر السجق 130 جنيها إلى 150 جنيها.

 أسعار اللحم الجاموسي من 140 جنيها إلى 190 جنيها.

أسعار الضاني من 150 جنيها إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 120 جنيها إلى 140 جنيهًا.

سعر الكبدة البلدى 150 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو.

 

اسعار اللحوم سعر الكندوز سعر الكبدة سعر اللحم المفروم سعر الضأن

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