أسعار البنزين اليوم الجمعة 21-9-2022

الاقتصاد
أسعار البنزين
أسعار البنزين

مع استمرار حالة من الترقب لقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المختصة بتحديد أسعار البنزين والمحروقات في مصر، والتى تعتمد على تحديد الأسعار على 3 محاور رئيسية متوسط سعر النفط بصفة خاصة خام برنت ومتوسط سعر الدولار وأسعار النولون، وبالرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن الدولار والنولون شهدوا ارتفاع خلال الفترة الماضية مما يرجح كفة تثبيت الأسعار خلال الاجتماع المقبل خاصة مع زيادة معدلات التضخم والتى تنذر بحالة من الركود خلال الفترة المقبلة، ونستعرض فيما يلي أسعار البنزين وفقًا لأخر قرار للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في يوليو الماضي.

 

أسعار البنزين اليوم الجمعة:


سعر بنزين 80:  8 جنيه للتر.

سعر بنزين  92:  9.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 95:  10.75 جنيه.

سعر السولار والكيروسين: 7.25 جنيه للتر.

سعر طن المازوت 5000 جنيه  للطن.

اسعار البنزين اسعار البنزين 92 اسعار البنزين 80 اسعار البنزين 95 سعر البنزين

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