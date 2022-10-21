القاهرة تستضيف فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الأحد المقبل

تستضيف مصر فعاليات الاجتماع الوزارى الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز وذلك بالقاهرة خلال الفترة من 23-25 أكتوبر 2022، حيث يُعقد الاجتماع برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزارى للمنتدى لعام 2022.



ويضم الاجتماع وزراء البترول والطاقة من 11 دولة عضوًا و8 دول بصفة مراقبين وبحضور الأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل، حيث يشارك كأعضاء دائمين كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو وفنزويلا، ويشارك بصفة مراقب كل من أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات، وتُمثل الدول مجتمعة حوالى 72% من إجمالي الاحتياطى العالمى المؤكد من الغاز الطبيعى و55% من الصادرات عبر خطوط الأنابيب و50% من صادرات الغاز المسال.



وأوضح المهندس طارق الملا أن انعقاد الاجتماع هذا العام فى مصر يأتى فى ظل رئاستها للمجلس الوزارى للمنتدى لعام 2022 ، مؤكدًا حرص مصر من خلال الاجتماع هذا العام على إقامة حوار عالمى بنّاء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلى المهم للغاز الطبيعى فى مرحلة التحول الطاقى باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفورى ومصدر متوفر للطاقة بتكلفة ملائمة.



وأضاف الملا أن الاجتماع الذى ينعقد فى توقيت مهم قبيل أيام من قمة المناخ العالمية COP27 فى مصر والحوار العالمى حول التحول الطاقى يعد فرصة للتأكيد على دور المنتدى فى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دوله الأعضاء الذين يمتلكون نسبة كبيرة من الاحتياطيات والإنتاج والصادرات عالميًا فى قيادة صناعة الغاز الطبيعى بشكل مسئول لتأمين إمدادات الطاقة فى ظل الأهمية البالغة لقضية أمن الطاقة خلال الفترة الراهنة والعمل فى الوقت نفسه بشكل مسئول بيئيًا.



وأشار إلى أن مصر من الدول المؤسسة والتى تتمتع بعضوية المنتدى منذ بداية تأسيسه وأنها تتطلع لمزيد من التعاون المثمر تحت مظلته وتحقيق نتائج مثمرة من هذا الاجتماع على أرض مصر.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز عام 2001، وفى عام 2008 تحول إلى منظمة حكومية دولية مقرها الدوحة بدولة قطر.