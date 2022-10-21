أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 21-10-2022

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة، بعد أن شهدت حالة من التباين خلال تعاملات الأسبوع غلب عليها التراجع مع استقرار الطلب خلال الفترة الأخيرة وزيادة المعروض.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة

أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 4.75 جنيه.

أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار البصل لتتراوح بين 2.25 إلى 4.25 جنيه.

أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.

سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيها.

أسعار الفاصولياء بين 5 إلى 11 جنيها.

سعر الباذنجان ليتراوح من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

واستفر سعر الخيار البلدي بين 2.5 إلى 3.5 جنيها.

أسعار الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

أسعار البامية لتترواح بين 16 إلى 20 جنيها.

سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 4.5 جنيه.

سعر الليمون ليتراوح من 4 إلى 10 جنيهات.

سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الجوافة لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات