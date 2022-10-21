سعر الذهب اليوم الجمعة 21-10-2022 في محال الصاغة

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سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب، توجد العديد من الموضوعات التي تشهد تزايدا بحثيا بشكل يومي، نظرا لأهميتها للكثيرين على رأسها أسعار الذهب وأسعار الحديد والإسمنت وأسعار الخضروات والفاكهة.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ21 من أكتوبر 2022 استقرارا في جمهورية مصر العربية، بعد وصوله لأدنى مستوياته في 3 أسابيع داخل البورصة العالمية للذهب، نتيجة لضغوط صعود الدولار ليسجل سعر أونصة الذهب 1626 دولار.

سعر الذهب اليوم وفق آخر التحديثات

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية خلال السطور التالية آخر تحديثات سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ21 من أكتوبر 2022 عالميا ومحليا، بكافة لأعيرة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة الموافق الـ21 من أكتوبر 2022، نحو 1269 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا في مصر 1110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 952 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 8880 جنيهًا.

وأشار الخبراء إلى أن سعر الذهب حاليا مناسب للشراء وليس البيع، وسط توقعات بأن يشهد سعر الذهب صعودا تدريجيا خلال الأيام المقبل، وقد يصل عيار 21 لـ1130 جنيهًا أو 1140 جنيهًا.

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