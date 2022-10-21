سعر الذهب اليوم الجمعة 21-10-2022 في المملكة العربية السعودية

سعر الذهب، تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول التي تضم العاملين المصريين، حيث تزداد نسب العامالة المصرية بها، كما تتميز بوجود الذهب بجودة عالية.

سعر الذهب اليوم

ويعتبر سعر الذهب في السعودية من الموضوعات التي تشغل اهتمام البعض الباحث عن الأسعار مقارنة بالدولار والريال السعودي، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وتقدم "بوابة الفجر" لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 في المملكة العربية السعودية كخدمة مقدمة إلى جانب الخدمات التي نقدمها لمتابعينا.

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم بالريال السعودي "196.71" مقابل بالدولار الأمريكي "52.31".

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم بالريال السعودي 180.31 مقابل 47.95 بالدولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، بالريال السعودي "172.12" مقابل بالدولار الأمريكي "45.77".

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

ووصل سعر الذهب عيار 18 في السعودية إلى "147.53" بالريال السعودي، مقابل بالدولار الأمريكي "39.23".

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل اليوم بالريال السعودي "114.75" مقابل بالدولار الأمريكي "30.51".

سعر الذهب في السعودية عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم بالريال السعودي "98.35" مقابل بالدولار الأمريكي "26.15".

سعر أونصة أو أوقية الذهب في السعودية

سجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الجمعة بالريال السعودي "6، 117.58" مقابل بالدولار الأمريكي "1، 626.70".