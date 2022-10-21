جولة موسعة لمسئولى "الإسكان" لتفقد مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية

بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، ومسئولو المرافق بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية العباسة بمحافظة الشرقية وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.



بدأت الزيارة باستقبال السيد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمسئولى وزارة الإسكان، بمقر محافظة الشرقية، والذي أعرب عن شكره وتقديره لجهود الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وقيادات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على حجم ومعدلات التنفيذ لمشروعات المرافق بالمحافظة. وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ومنها توسعات محطة معالجة صرف صحي العصلوجي والتي تم الانتهاء من تنفيذها وجار البدء في تجارب التنفيذ.

انتقل وفد وزارة الإسكان بعدها لتفقد بعض المشروعات الجاري العمل بها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرية العباسة، والتي تم الانتهاء من شبكات الانحدار بها والاعمال المدنية بمحطة رفع الصرف الصحي، وما يقرب من ٩٠ بالمائة من خط الطرد.



ثم تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أمس، محطة معالجة الصرف الصحي بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والوقوف على سير العمل بالمشروعات لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى والتوابع، والتأكد من سرعة انتهاء الأعمال لخدمة المواطنين، والتنسيق بين جميع الأجهزة المختلفة، ورافقه فى الزيارة الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك، وعدد من مسئولى قطاع المرافق.



وتم خلال الزيارة استعراض موقف خدمة الصرف الصحي في مناطق الخدمة في نطاق محطة معالجة التل الكبير، وتم التأكيد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة وضرورة ان تتم على اعلي مستوى للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تضعها الدولة في هذا القطاع الهام والحيوي تلبية لاحتياجات المواطن المصري في كل محافظات الجمهورية، كما تم تكليف الجهاز التنظيمي بمراجعة اعمال التشغيل والصيانة للتأكد من اتباع كافة المعايير والاجراءات المعمول بها.



تم ايضا خلال الاجتماع استعراض موقف خدمة الصرف الصحي بمركز ومدينة التل الكبير، ونطاق خدمة محطة معالجة التل الكبير، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف م3/يوم، على مرحلتين، الأولى بطاقة تصميمية 15 ألف م3/يوم، والثانية بطاقة تصميمية 20 ألف م3/يوم، لخدمة جميع المناطق المحيطة والتوجيه بسرعة دراسة التوسعات المستقبلية للمحطة المطلوبة لخدمة جميع القرى والتوابع المحيطة لادراجها خلال البرنامج الرئاسي حياة كريمة.



و أكد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة التنسيق بين الشركة القابضة، وشركاتها التابعة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزتها التنفيذية بالمحافظات، فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.